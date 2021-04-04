الأحد 04-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

طبيب ينضم إلى قافلة شهداء الواجب

أسعار الذهب الأحد 4/4/2021

المغرب يعرب عن تأييده لقرارات الاردن لضمان أمنه واستقراره

معهد الإعلام يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلكترونيا

جلسة لمجلس الأمة اليوم

لبنان :نقف إلى جانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

وفيات الأحد 4/4/2021

مدير برنامج المطاعيم لـ برنامج الوكيل : خطة لتوسيع قاعدة اعطاء المطاعيم ضد كورونا

الكويت: 900 مليون دولار لتنظيف تلوث نفطي من زمن الغزو العراقي

الأحد، 04-04-2021 09:37 ص

تداعيات حادث خلط لقاحين ضد كورونا في أحد مراكز الإنتاج في الولايات المتحدة

420213113620496882786


الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإدارة الأمريكية قررت تحويل مصنع بمدينة بالتيمور لإنتاج لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا حصرا ووقف إنتاج لقاح "أسترازينيكا" فيه.

اضافة اعلان
 

وتأتي هذه الخطوة بعد الكشف مؤخرا عن إتلاف حوالي 15 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا في المصنع الذي تديره شركة  Emergent BioSolutions، نتيجة خلطها مع مكونات لقاح "أسترازينيكا" عن طريق الخطأ، وهما لقاحان مختلفان .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين صحيين رفيعي المستوى أن قرار الحكومة يهدف لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا، وسط مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في اللقاحات، في الوقت الذي تسعى إدارة الرئيس جو بايدن للحصول على ما يكفي من جرعات اللقاحات لتطعيم جميع الأمريكيين البالغين بحلول نهاية مايو المقبل. 

وأكدت شركة "جونسون آند جونسون" وجود التغييرات، مشيرة إلى أنها "تتولى كامل المسؤولية" عن اللقاح الذي تنتجه شركة Emergent BioSolutions في مصنع بالتيمور

من جانبها، قالت شركة "أسترازينيكا" في بيان لها إنها ستعمل مع إدارة بايدن لإيجاد موقع بديل لتصنيع لقاحها.

وحتى الآن وافقت الولايات المتحدة على استخدام ثلاثة لقاحات مضادة لكورونا، هي "فايزر – بيونتيك" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون"، وتشير تقارير إلى أن تصنيع لقاحي "فايزر" و"موديرنا" يجري حسب المخطط له. 

وقال رئيس الأخصائيين في الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أنه لا يرى أي حاجة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا" في البلاد، حتى لو تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة التنظيمية للأدوية.

 

المصدر: روسيااليوم

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
28EFF76C-FCFE-4122-84F9CF246C1262DB

كندا تتخطى حاجز مليون إصابة بكورونا

كورونا-2-1-1200x675

حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة

مصر

مصر تسجل 39 وفاة و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا

با

البرازيل.. 1987 وفاة جديدة بكورونا

الامارات-1

الإمارات تقدم 67,909 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

ايطاليا

إيطاليا تسجل تراجعا في إصابات ووفيات كورونا

أخبار متعلقة
3202116105230947867

الصحة العالمية تبحث في سلامة لقاح أسترازينيكا

main_image604fe47281323

أسترازينيكا تزود الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة

604f396a4c59b728b76cbcba (1)

إندونيسيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

asabnews_2021-01-27_13-16-28_398937

أيرلندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا احترازيا

604b8b2fae846

أسترازينيكا: اللقاح آمن

gVTW2

بعد جلطات دموية.. إيطاليا والنرويج والدنمارك تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا