الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ

الارصاد : انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

وفاة مخرج أحد أشهر المسلسلات المصرية -صورة

فرص عمل مؤقتة للمتعطلين عن العمل

مسقفات بلدية إربد تتوقف عن استقبال المراجعين السبت المقبل

وزير النقل يطلع على واقع واحتياجات النقل بمعبر الشيخ حسين

تطعيم أكثر من 90 ألف شخص ضد كورونا في إربد

مستشفى الجامعة يحدد مواعيد دوام رمضان

الخميس، 08-04-2021 06:28 م

تراجع إصابات كورونا 60% في بريطانيا

تطعيم


الوكيل الإخباري - يبدو أن بريطانيا حققت نجاحا لافتا في حربها ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أن تمكنت من السيطرة على تفشي المرض بل ودفعته إلى التراجع بصورة كبيرة.

اضافة اعلان

وبالفعل، بدأ برنامج بريطانيا ضد وباء كوفيد-19 في كسر الرابط بين العدوى والمرض الخطير أو الوفاة، وفقا لأحدث نتائج من دراسة مستمرة للجائحة في إنجلترا.


ووجد الباحثون في الكلية الملكية بلندن أن إصابات كوفيد-19 تراجعت بنسبة 60 في المئة في مارس، فيما أبطأت إجراءات الإغلاق الوطني من تفشي العدوى.
وكان الأشخاص من أعمار 65 سنة أو أكبر الأقل عرضة للإصابة إذ كانوا المستفيد الأكبر من برنامج التطعيم، الذي ركز في البداية على كبار السن.


كما وجدت الدراسة أن العلاقة بين الإصابات والوفيات تتغير "ما يشير إلى أن الإصابات ربما أصبح ينتج عنها عدد أقل من حالات النقل إلى المستشفيات والوفيات منذ بداية التطعيم على نطاق واسع"، وفقا للأسوشيتد برس.


جاءت الأنباء الإيجابية وسط تجدد الانتقادات للتطعيمات بعد مراجعة إرشادات الحكومة البريطانية الأربعاء التي ستقدم للأشخاص أقل من 30 عاما لقاحا بديلا للقاح أسترازينيكا أينما توافر ذلك.


وجاء التغير بعد دراسات خلصت إلى أن اللقاح ربما يكون مرتبطا بجلطات دم نادرة للغاية.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" إن حذر السلطات وتأنيها للتأكد من أن نشر وأضاف "ما علمناه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هو أن نشر اللقاح ناجح، رأينا أن نظام السلامة فعال، لأنه بإمكان الجهات المنظمة حتى ملاحظة هذا الحدث النادر للغاية، 4 في المليون، واتخاذ الإجراء اللازم لضمان سلامة نشر اللقاحات قدر الإمكان".


وأكد أن نشر اللقاحات فعال، ويكسر الرابط بين الإصابات والوفيات.
حصل نحو 31.7 مليون شخص على الجرعة الأولى بحلول الثلاثاء أو أكثر من 60 في المئة من تعداد البالغين.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ddd

كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

المكسيك

رئيس المكسيك يعلن أنه سيتلقى لقاح أسترازينيكا ويقول إن مخاطره ضئيلة

فرنسا

10 ملايين شخص تلقوا جرعة واحدة لقاح كورونا في فرنسا

ايران

إصابات كورونا تتجاوز مليوني حالة في إيران

606f01694c59b744534e1ffc

السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية من الإصابات بكورونا منذ الصيف الماضي

1-1404237

الكشف عن البلد الوافد منه معظم متحورات كورونا في روسيا

أخبار متعلقة
ايطاليا

إيطاليا .. 317 وفاة جديدة بكورونا

الت

إيطاليا.. 380 وفاة جديدة بكورونا

161548294328497600

الكشف عن نوع جديد من فيروس كورونا في بريطانيا

ككك

الصين تتبرع بـ100 ألف جرعة لقاح للفلسطينيين

كمن

روسيا تتخطى عتبة الـ90 ألف وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

بريطانيا: مسؤول طبي يتوقع ارتفاع الاصابات بكورونا رغم التطعيم