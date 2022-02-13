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الأحد، 13-02-2022 11:38 ص

تراجع الإصابات اليومية بكورونا في روسيا إلى ما دون الـ200 ألف

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الوكيل الاخباري- بعد قفزتين قياسيتين، تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا من جديد إلى ما تحت عتبة الـ200 ألف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 197949 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 203766 إصابة أمس السبت و203949 إصابة الجمعة ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (20136 حالة)، وتخلفها العاصمة موسكو (12496 حالة) ومقاطعتها (7349 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا بواقع 706 حالات وفاة، مقابل 729 وفاة في اليوم السابق، بينما تماثل 101568 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 14 مليونا و133509 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 340248 حالة وفاة و11 مليونا و235859 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 85.8 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 81.5 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.9%.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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