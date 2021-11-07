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٥١٧ اصابة بكورونا بين طلبة الجامعات

الأحد، 07-11-2021 12:51 م

تراجع الإصابات اليومية بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-لأول مرة منذ خمسة أيام، تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ40 ألفا.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 39165 إصابة مؤكدة بالعدوى، مقابل قفزة غير مسبوقة بـ41335 إصابة في اليوم السابق.


ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4975 حالة) ومقاطعتها (3297 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2551 حالة) ومقاطعة سامارا (1695 حالة).


وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1179 حالة وفاة جديدة، مقابل 1188 وفاة أمس، بينما تماثل 26806 مرضى للشفاء.


وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و795095 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 246814 حالة وفاة وسبعة ملايين و561978 حالة شفاء.
وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 212.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 559 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.


وتلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ48%.
وينهي غدا الاثنين سريان عطلة رسمية عن العمل مدفوعة الأجر مفروضة منذ أواخر أكتوبر في عموم البلاد، في مسعى للحد من تفشي كورونا.

 

روسيا اليوم

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