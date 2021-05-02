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الأحد، 02-05-2021 12:54 م

تراجع حاد في عدد متلقي اللقاح.. أمريكا تصطدم بمعركة تطعيم المشككين

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الوكيل الاخباري- بعد تسجيل الولايات المتحدة نسب تلقيح قياسية، بات العدد اليومي من الأشخاص الذين يتلقون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تراجع حاد، ما يرغم السلطات على مراجعة استراتيجيتها سعيا للوصول إلى المشككين وغير المهتمين، متخلية عن عمليات التطعيم في الملاعب الرياضية لاعتماد عيادات متنقلة.

وجرت حملة التطعيم حتى الآن بشكل مكثف وبات المجال مفتوحا أمام جميع الذين هم في سن التلقيح لتلقي الحقنة، في وقت حصل فيه حوالي 55% من الأمريكيين البالغين على جرعة واحدة على الأقل.

غير أن هذه الجهود تصطدم اليوم بتحد جديد يقضي بتلقيح النصف الثاني من الأمريكيين، وهو أمر لا بد منه من أجل تحقيق المناعة الجماعية ووضع حد للوباء.

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لكن، بعد بلوغها حدا أقصى في مطلع نيسان، تباطأت وتيرة عمليات التلقيح بشكل كبير على المستوى الوطني. فكل الذين كانوا على استعداد لتلقي اللقاح حصلوا عليه، ويتحتم الآن تلقيح الآخرين.

وفي تكساس، الولاية الكبرى في جنوب الولايات المتحدة، تتراجع وتيرة التطعيم بشكل حاد، وأغلق موقع فدرالي كبير للتلقيح في آرلينغتون، بين دالاس وفورت وورث، لعدم وجود طلب كاف.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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