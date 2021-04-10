السبت 10-04-2021
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السبت، 10-04-2021 05:08 م

تراجع حصيلة الإصابات بكورونا في السعودية

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الوكيل الإخباري- تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية مجددا إلى ما تحت عتبة الـ900 حالة، بعد تسجيل أكبر عدد إصابات جديدة منذ الصيف الماضي على مدى يومين متتاليين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن رصد 878 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 904 إصابات أمس الجمعة.

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ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى منطقة الرياض (410 حالات) ومنطقة مكة المكرمة (149 حالة) والمنطقة الشرقية (141 حالة).

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير 10 وفيات جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" (مقابل تسع وفيات أمس)، وذلك لأول مرة منذ الثالث من يناير العام الجاري.

وتماثل 578 مريضا للشفاء من العدوى في المملكة خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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