الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

ضبط معمل لتصنيع مواد تنظيف غير صالحة للاستخدام في إربد

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

السياحة : 22 الف سائح زاروا مأدبا منذ بداية العام

وزير الداخلية يوعز بمتابعة البرك المائية

الأشغال الشاقة لموظفين حكوميين بقضايا فساد

ترجيح صدور التقرير النهائي لوفاتي الجاردنز الأربعاء

الأمانة تنفي لـ الوكيل ما يتم تداوله حول تقديمها الشوكولاته والماء لراكبي الباص السريع

الأزمات يدعو الأردنيين للإسراع بأخذ المطعوم تبعاً لسلالات جديدة خطرة

على طاولة استثنائية.. مجلس الأمة يناقش 11 قانوناً اعتباراً من الأحد المقبل

قرار من الهواري بتعيين العدوان مديرا للتأمين الصحي

الإثنين، 26-07-2021 02:43 م

تراجع في معدل الإصابات اليومية بكورونا في روسيا

000_1QZ03Y


الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية في روسيا 23239 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و727 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان


وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة توزعت على 84 إقليما، وأن 9.2% منها لم تكن حاملة أعراض المرض.

 

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الماضي، في العاصمة موسكو (2629 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2161)، ثم مدينة بطرسبورغ (1929)، ومدينة نيجني نوفغورود (529).


ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة، اليوم الاثنين، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و149780 إصابة، وتعافى 5 ملايين و506834 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 154601 حتى الآن.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

دراسة : جرعة من أسترازينيكا وأخرى من فايزر ترفعان مستوى المناعة

b387067b-97ce-4160-b570-08eb8fc9fdbe-quarantine_daily_activities_woman_her_mobile_phone

علماء يكتشفون قدرة فيروس كورونا على تقليل مستوى الذكاء بشكل لا رجعة فيه

60fe5fbc4c59b73ef5052ee6

الصين تسجل رقما قياسيا في حالات الإصابة بكورونا منذ مطلع العام

6202123153342886459716

الأوبئة: لا عودة إلى الخلف رغم ارتفاع الإصابات

31eaeaed-1808-4f02-ab98-b6a72d8f5911

الغذاء والدواء: الموافقة على ٢٠٦ دراسة تكافؤ حيوي خلال جائحة كورونا

أخبار متعلقة
20210621_1624266840-610-large

روسيا تسجل 23378 إصابة جديدة و737 وفاة بكورونا

1625477081363049

روسيا: 24,3 ألف إصابة و654 وفاة جديدة بكورونا

60a23b984236044533545df3

إصابات كورونا اليومية في روسيا تفوق الـ 24 ألف إصابة

5fa8f92d4236047dcc62f8ce

روسيا: أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

bdcbc08d-4ea0-4cbe-af6d-55fe34d8e753

روسيا: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

60d4446f4236046a426550ab

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 20 ألف إصابة