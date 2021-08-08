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الأحد، 08-08-2021 10:29 ص

ترامب يصر على الأصل المختبري لفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه كان محقا عندما تحدث سابقا عن الأصل المختبري لفيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" مساء أمس السبت: "أطلقت عليه اسم الفيروس الصيني، لأنه بدأ ينتشر من هناك، وخرج من المختبر".

وتابع: "قلت من قبل إنه ظهر في المختبر، لكن الآن فقط يلاحظ الجميع أنني ربما كنت على حق".

ووفقا له فإن المسؤولين على الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك "تويتر"، حظروا الأشخاص الذين نشروا بيانات غير مؤكدة حول فيروس كورونا، بما في ذلك النظرية المتعلقة بأصله المختبري.

وقال ترامب: "إنه أمر مروع للغاية، لكنه ظهر في مختبر ووهان".

وفي مايو الماضي صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن المخابرات الأمريكية ليس لديها معلومات كافية للتأكيد من كيف بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، وما إذا كان قد ظهر نتيجة الاتصال البشري مع حيوان مصاب، أم تسرب من مختبر ووهان لعلم الفيروسات.

ووجه الرئيس الأمريكي أجهزة المخابرات بمضاعفة الجهود لدراسة جميع البيانات المتاحة وإعداد تقرير جديد له في غضون 90 يوما.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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