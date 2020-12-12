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السبت، 12-12-2020 08:01 ص

التطعيم الأول بعد أقل من 24 ساعة

ترامب يعلن انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في أميركا

ترام
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن التطعيم بلقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.

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وأعرب ترامب عن ارتياحه لإعلان إدارة الغذاء والدواء موافقتها على استخدام لقاح "فايزر".


وقال الرئيس الأمريكي في مقطع فيديو نشره على صفحته في "تويتر": "لقد حققت بلادنا اليوم معجزة طبية. ابتكرنا لقاحا آمنا وفعالا في 9 أشهر فقط. هذا هو أحد أعظم الإنجازات العلمية في التاريخ".


وأضاف: "لقد بدأنا بالفعل في شحن اللقاح إلى جميع الولايات والعناوين في الدولة. سيبدأ التطعيم الأول بعد أقل من 24 ساعة".

 

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، ستيفن هان، بإجازة لقاح "Pfizer-BioNTech"  الجمعة، أو تقديم استقالته.


وأكد ترامب نجاعة لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، مضيفا أن اللقاحين آمنان، قائلا إن هذين اللقاحين أثبتا فعالية بنسبة حوالي 95%، مشيرا إلى أن ذلك يفوق التوقعات بكثير.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في العالم، حيث سجلت نحو 295 ألف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 15.8 مليون إصابة حتى الآن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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