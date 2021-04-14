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الأربعاء، 14-04-2021 09:06 م

تركيا .. أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية جديدة بكورونا

ترك
توضيحية


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الأربعاء تسجيل 62797 إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة إصابات ووفيات يومية منذ بدء الجائحة.

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وبذلك تتجاوز الإصابات بالفيروس في تركيا أربعة ملايين حالة، ويرتفع عدد الوفيات إلى 34737.


وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن الثلاثاء عن عدد من القيود الجديدة و"إغلاق جزئي" في أول أسبوعين من شهر رمضان بهدف الحد من زيادة الإصابات.
ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 1400 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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