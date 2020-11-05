تركيا: أول تجربة للقاح محلي مضاد لكورونا

الوكيل الإخباري - أُعلن في تركيا عن تجربة لقاح محلي ضد الفيروس التاجي على أحد المتطوعين، في خطوة تعتبر جريئة ولافتة .



وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن اللقاح التركي المضاد لعدوى كورونا طورته جامعة أرجييس.

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بدورها، أعلنت جامعة أرجييس أنها قامت بحقن أول متطوع بجرعة من اللقاح الذي طورته.

وأكد الأنباء وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، حيث أعلن أن بلاده بدأت بتجربة لقاح محلي مضاد لكورونا على أحد المتطوعين.



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