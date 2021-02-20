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السبت، 20-02-2021 05:00 م

بحسب أوضاع كل ولاية

تركيا .. البدء برفع قيود كورونا تدريجيا مطلع الشهر القادم

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وزير الصحة التركي


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن بلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا تدريجيا، بحسب أوضاع كل ولاية، اعتبارا من مطلع شهر مارس/آذار المقبل.

وأضاف قوجة: "سنبدأ اعتبارا من الأول من مارس، بمرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية، وفقا لمعايير محددة في إطار أربعة مستويات للخطورة وبقرارات تتخذها لجان حفظ الصحة برئاسة الولاة".

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وتابع: "أنهم يعملون بدقة على اتخاذ الخطوات بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن القرارات ستكون محلية لكل ولاية".


وكانت السلطات التركية اتخذت في الأشهر الماضية، جملة من التدابير ضد فيروس كورونا، منها فرض حظر التجوال بعد الساعة التاسعة مساء كل يوم داخل الأسبوع، وحظر كامل للتجوال في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب إغلاق المقاهي، والمطاعم، وحظر الاحتفالات، ومواصلة الدراسة عن بعد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

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