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الخميس، 14-01-2021 09:27 ص

تركيا تبدأ تطعيما جماعيا بلقاح سينوفاك الصيني

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الوكيل الاخباري - تبدأ تركيا، اليوم الخميس، حملة تطعيم جماعي بلقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، الأربعاء، إن بلاده سوف تبدأ حملة التطعيم في أنحاء البلاد، بحسب "رويترز".

وبمجرد الانتهاء من تصريحاته للصحفيين، حصل قوجة على جرعة من اللقاح الذي يؤخذ بالحقن.


جاء هذا في بث حي أمام شاشات التلفزيون، ليتبع الوزير أعضاء في المجلس العلمي الاستشاري التركي.


واستلمت تركيا ثلاثة ملايين جرعة من لقاح "كورونافاك" الذي تقوم سينوفاك بإنتاجه، بينما طلبت أنقرة نحو 50 مليون جرعة.


وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال باحثون أتراك، إن كورونافاك أثبت فعالية بمعدل 91.25 في المئة بناء على تحليل مؤقت يشمل 29 حالة.


وفي الإطار ذاته تجري تركيا مفاوضات للحصول على لقاح (سبوتنيك V) الروسي، وآخر طورته شركتا فايزر وبيونتيك.


وتضررت تركيا بشدة من وباء كورونا المستجد الذي أودى بحياة 23 ألفا فيها وأصاب أكثر من مليونين.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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