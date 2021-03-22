تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري - سجلت تركيا، اليوم الإثنين، حوالي 22.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أعلى حصيلة لهذا المؤشر للعام الحالي.

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22216، مقابل 20428 في بيانات الأحد، ليصل إلى مستوى 3035338 حالة.



وتشير هذه الإحصائية إلى تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية في تركيا منذ بداية عام 2021 الحالي في تطور يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في وقت سابق.



وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 30178 وفاة.

روسيا اليوم



