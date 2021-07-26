تركيا تسجل أعلى حصيلة للمصابين بكورونا منذ مطلع مايو

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة التركية، عن تسجيلها 16809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ما يعتبر أعلى حصيلة للمصابين في البلاد منذ مطلع مايو الماضي.

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وأشارت وزارة الصحة التركية في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أجريت 224 ألفا و198 اختبارا، وتم تسجيل 16809 إصابات و63 وفاة".



وأضافت، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا منذ بدء الوباء بلغ 5 ملايين و514 ألفا و373 حالة، وحصيلة الوفيات 50450 حالة.



وحسب بيانات وزارة الصحة التركية، تم إعطاء 67 مليونا و466 ألفا و786 جرعة من لقاحات كورونا، وتم تطعيم أكثر من 39.7 مليون شخص بالجرعة الأولى وأكثر من 23.7 مليون بالجرعة الثانية، وأكثر من 4 ملايين بالجرعة الثالثة.



ويشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي سجلت، اليوم الاثنين، أكبر بحوالي 4 أضعاف مما كان عندما سجل العدد الأدنى للإصابات في 4 يوليو، والذي بلغ 4418 إصابة، وذلك بعد رفع جميع القيود الخاصة بفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم