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الثلاثاء، 27-07-2021 08:15 م

تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ مطلع أيار

تركيا كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في تركيا منذ مطلع أيار الماضي.

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وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 51 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.


وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 51048، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5638178.


وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 63 وفاة و16809 إصابات بالفيروس.


وارتفعت أعداد الإصابات اليومية بكورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة من مستوى منخفض بلغ 4418 في 4 يوليو بعد رفع جميع القيود.

 

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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