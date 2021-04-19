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الإثنين، 19-04-2021 08:54 م

تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في وفيات بكورونا

تركيا كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 341 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "موفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا قياسيا جديدا لعدد ضحايا المرض في تركيا.

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55149 ، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4323596.


وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا يوم 17 أبريل 62606 حالات، وفي 18 أبريل 55802.


وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 341 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا جديدا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 36267 شخصا.


ويأتي ذلك بعد أن وصل هذا المؤشر يوم 17 أبريل إلى 288 وفاة، وفي 18 أبريل إلى 318، ما يعتبر حصيلة قياسية سابقة.


كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 48947 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3736537 شخصا.


وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.


ووفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط 7 أيام.


وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 13 أبريل، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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