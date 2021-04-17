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السبت، 17-04-2021 09:51 م

تركيا تسجل حصيلة مرتفعة لإصابات كورونا

ط
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في تركيا، اليوم السبت، تسجيل 62606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 4212645.


وأظهرت بيانات الصحة التركية تسجيل 288 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات في البلاد إلى 35608.
وأشارت الوزارة إلى تعافي 52184 ألفا من كورونا، وهو ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 3643734 شخصا.


وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الأسبوع الماضي، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.

وأكد أردوغان إعادة فرض القيود على استخدام وسائط النقل العامة ضمن المدن، لمن تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتعليق أنشطة المقاهي والصالات الرياضية لغاية ما بعد عيد الفطر.


كما شدد على أنه لن يتم السماح بتنظيم موائد إفطار جماعية وأنشطة مماثلة سواء في المنازل أو مرافق الإقامة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

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