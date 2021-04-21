تركيا تسجل حصيلة وفيات لم تحدث منذ بدء جائحة كورونا

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية، أمس الثلاثاء، حصيلة وفيات قياسية لم تشهدها البلاد منذ بدء جائحة كورونا.

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وبحسب بيان وزارة الصحة التركية، سجلت 346 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة في تركيا.



كما أظهرت البيانات تسجيل 61028 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة.

وارتفع إجمالي الإصابات في تركيا إلى أربعة ملايين و384 ألفا و624 حالة، بينما زاد عدد الوفيات الإجمالي إلى 36613.



ويشير إحصاء لرويترز إلى أن تركيا تحتل حاليا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.

سبوتنيك عربي