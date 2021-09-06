تركيا تسجل 19391 إصابة و269 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة التركية، الأحد، 19391 إصابة و269 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأعلنت الوزارة ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 19391، مقابل 22857 الجمعة و20033 السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6.498 مليون حالة.



وذكرت أنها رصدت 269 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 276 الجمعة و278 السبت، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا إلى 58106 أشخاص.



كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 19464 مريضا لتصل حصيلة المتعافين إلى 5.930 مليون شخص.



وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.

المصدر : روسيا اليوم

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