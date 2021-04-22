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الخميس، 22-04-2021 08:49 م

تركيا تسجل 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بكورونا

تركيا


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الخميس تسجيل 54791 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من رقم قياسي تجاوز الـ63 ألف حالة الأسبوع الماضي.

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كما أظهرت البيانات تسجيل 354 وفاة جديدة انخفاضا من رقم قياسي بلغ 362 في اليوم السابق، مما يرفع مجمل الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 37329.


ويشير إحصاء "رويترز" إلى أن تركيا تحتل حاليا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات اليومية، على أساس متوسط الحالات في سبعة أيام.


وشددت أنقرة القيود مع زيادة الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية مرتفعة بعد تخفيفها في مارس.


وتطبق السلطات حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا في أيام الأسبوع، وإغلاقا عاما في عطلة نهاية الأسبوع ضمن إجراءات أخرى.


وبدأ إغلاق عام مدته ثلاثة أيام الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش من يوم الخميس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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