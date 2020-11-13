تركيا تسجل93 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري -أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 3045 إصابة و93 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين.



وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3045 شخصا، ليصل إلى مستوى 407939 حالة.

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وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس والذي بلغ في 11 نوفمبر 2693 حالة، وفي 12 نوفمبر 2841.



وذكرت وزارة الصحة التركية أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 11326 شخصا بعد تسجيل 93 حالة جديدة مقابل 81 في 11 نوفمبر، و88 في 12 نوفمبر.

وأعلنت عن شفاء 2010 مرضى ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 348804 أشخاص.



وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد جديد للإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

المصدر : روسيا اليوم

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