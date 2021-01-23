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السبت، 23-01-2021 08:07 ص

السلالة الجديدة أسرع انتشارا

تركيا تعلق رحلاتها مع البرازيل بسبب سلالة كورونا الجديدة

توضيحية
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، تعليق الرحلات الجوية مع البرازيل "مؤقتا"، بسبب زيادة وتيرة الإصابات بسلالة كورونا الجديدة في هذا البلد.

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وفي تغريدة عبر تويتر، أوضح الوزير التركي أن بلاده سبق لها وأن علقت الرحلات بشكل مؤقت مع بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا لذات السبب.

 

وحتى مساء الجمعة، سجلت البرازيل 8 ملايين و699 ألفا و814، إصابة بفيروس كورونا، بحسب موقع "وورلد ميتر".


وأكد قوجة أن تركيا علقت الرحلات الجوية مؤقتا مع البرازيل بسبب زيادة حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا على أراضيها.
ووفق خبراء، فإن انتشار سلالة كورونا الجديدة أسرع 70 بالمئة من السلالة الأصلية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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