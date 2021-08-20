تركيا تعلن فرض قيود جديدة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "Hurriyet" التركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن، أمس الخميس، عن فرض قيود جديدة في إطار مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

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وكتبت الصحيفة أن القيود الجديدة تضم إلزامية إجراء اختبارات كورونا للمواطنين غير الملقحين أثناء زيارة دور السينما والحفلات الموسيقية وكذلك إلزامية اختبارات كورونا للمعلمين والطلاب.



ونقلت عن تصريح أردوغان: "مع بدء التعليم بدوام كامل في المدارس في 6 سبتمبر القادم نطلب من المعلمين والموظفين الآخرين الذين لم يتم تطعيمهم بعد أن يخضعوا لاختبارات كورونا مرتين في الأسبوع على الأقل".



وأشار إلى أن عددا من مناطق البلاد تقف حتى الآن موقفا غير حاسم من حملة التطعيم ضد كورونا، مشددا في الوقت ذاته على أن الأبحاث حول التطعيم تجرى وستجرى على أساس طوعي.



وتم تسجيل أول إصابة بكورونا في تركيا في 10 مارس من العام الماضي. وانطلقت في تركيا في 14 يناير الماضي حملة التطعيم الجماعي باستخدام لقاح "CoronaVac" الصينية ولقاح "فايزر".



وتدل معلومات وزارة الصحة التركية على أن أكثر من 82 مليون شخص في تركيا قد تلقوا حتى الآن لقاح كورونا.

روسيا اليوم