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الأربعاء، 25-11-2020 12:51 م

عدم ظهور آثار جانبية على المتطوعين

تركيا تعلن موعد بدء التطعيم ضد كورونا

اردوغات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لقاح كورونا محلي الصنع بلغ مرحلة متقدمة، وأن السلطات تهدف لجعله متاحا للاستخدام في أبريل المقبل على أبعد تقدير.

وأضاف أردوغان في كلمة له خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الأربعاء: "نسعى لتقديم لقاح كورونا الذي طورناه للبشرية جمعاء".

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وقبل يومين أعلن رئيس جامعة أرجييس التركية مصطفى تشاليش، أن عدد المتطوعين لتجربة لقاح "ERUCOV-VAC" المطور في تركيا ، لمكافحة فيروس كورونا بلغ 44 شخصا، مؤكدا عدم ظهور آثار جانبية عليهم.


وكان أردوغان قد أكد في نهاية أكتوبر الماضي أن بلاده تسعى إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا خاص بها وبدء استخدامه خلال الربيع المقبل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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