تركيا تعيد إلزامية مسحات كورونا بعد يوم من إلغائها

الوكيل الاخباري - أعادت السلطات التركية، اليوم الأحد، فرض إلزامية مسحات فحص كورونا (بي سي آر) على المسافرين على متن الرحلات الجوية الداخلية، ممن لم يتلقوا لقاحات مضادة للفيروس، وذلك بعد يوم من إلغائها.



وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، تشمل إلزامية إبراز فحص كورونا المسافرين على متن الرحلات الجوية الداخلية، والعاملين في دور رعاية المسنين والسجون ومراكز التوقيف لمن لم يتلقوا لقاحاً ضد كورونا أو لم يكملوا كافة الجرعات، ولم يصابوا بالفيروس خلال الـ 180 يوما الأخيرة.

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