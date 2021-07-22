تركيا تواجه ارتفاعا ملموسا للإصابات الجديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 9586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يشير إلى ارتفاع كبير ومستمر لمعدل الحالات اليومية خلال شهر يوليو.

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تركيا خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 9586 مقابل 8151 يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5.564 مليون حالة.



وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا حيث هبط إلى 4418 يوم 4 يوليو.



ولكن الأسبوعين الماضيين شهدت البلاد ارتفاعا جديدا لهذا المؤشر فيما تعتبر حصيلة، اليوم الخميس، أكبر مستوى للإصابات الجديدة بالفيروس في تركيا منذ يوم 19 مايو.

المصدر: روسيا اليوم