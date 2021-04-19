تركيا توافق على إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي ضد كورونا

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن المجلس العلمي المعني بمكافحة وباء كورونا في تركيا، وافق على إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

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ونقلت صحيفة "يني شفق" عن العضو في المجلس العلمي التركي لمكافحة الوباء، أفشين إمري كايبماز، قوله إن الشركة التركية التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" حصلت على الموافقة.



وقال المتحدث إن كلفة إنتاج جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الذي سيتم إنتاجه في تركيا ستكون في حدود الـ10 دولارات.



ويعد لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا أول لقاح تم تسجيله في العالم، وقد أنتجه مركز "غاماليا" الروسي.



وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 60 دولة لاعتماده في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وقد تم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6%.

روسيا اليوم