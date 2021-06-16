تركيا: حملات تطعيم مكثفة ضد كورونا

الوكيل الإخباري- كثفت تركيا حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بعد اتفاق أبرم الشهر الماضي مع شركة "فايزر- بيونتك" للحصول على 90 مليون جرعة من اللقاح، مع خيار شراء 30 مليون جرعة أخرى.



ووقف الأتراك في طوابير طويلة خارج مستشفيات وعيادات صحية بجميع أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، لتلقي لقاح كورونا.



وأعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، على موقع "تويتر" حصول المواطنين على 1.24 مليون جرعة في يوم واحد فقط، يوم أمس الثلاثاء.

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ومع وصول جرعات جديدة، أعلنت تركيا التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة هذا الأسبوع أن جميع العاملين المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية للدولة، وكذلك أي شخص يفوق عمره 40 عاما، مؤهلون للحصول على اللقاح.



