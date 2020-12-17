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الخميس، 17-12-2020 03:18 م

بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين

تركيا: نحتل المركز الثالث عالميا في تطوير مشاريع لقاح كورونا

انت
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن لدى بلاده 13 مشروعا لتطوير لقاح كورونا، مبينا أن تركيا تحتل المركز الـ3 عالميا بهذا الشأن بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ورانك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال مؤتمر اللقاح والدواء الذي تنظمه "منصة تركيا كوفيد-19" التابعة لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك).

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وأشار إلى أنه وبعد الانتهاء من مراحل التصميم والنموذج الأولي والدراسات على الحيوانات، ستمتلك تركيا 4 لقاحات مفترضة تم استكمال تجاربها بنجاح.


وأضاف ورانك أن تركيا طورت قدرتها على إنتاج اللقاح، ولديها 3 شركات تمتلك قدرة إنتاجية تصل لـ 160 مليون جرعة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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