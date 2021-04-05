تركيا.. 193 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 193 وفاة و42 ألفا و551 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 25 ألفا و627 شخصا من كورونا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 3 ملايين و130 ألفا و977 شخصا.



وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 41998 إصابة بالفيروس و185 وفاة.

وسبق أن خففت الحكومة التركية القيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي مما أدى إلى زيادة الحالات مجددا.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 مارس، عن تشديد الإجراءات الاحترازية ومنها العودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.

المصدر : روسيا اليوم

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