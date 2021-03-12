السبت 13-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أسترازينيكا: اللقاح آمن

وصول 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

ترقب وصول لقاحات ضد كورونا إلى المملكة

المملكة على موعد مع منخفضات خماسينية

173 مخالفا لتعليمات الحظر الشامل في عمان

غرفة تجارة عمان تنفي اختراق قاعدة بياناتها

وعي المواطن والتزامه خطوة لعودة الحياة إلى طبيعتها

وزير الإعلام لـ الوكيل : صلاتا العشاء والفجر في المنزل

وزير الإعلام لـ الوكيل : صلاتا العشاء والفجر في المنزل

الجمعة، 12-03-2021 11:28 م

تركيا .. 66 وفاة جديدة بكورونا

22021219226256288895
توضيحية


الوكيل الإخباري - تضاعفت الحصيلة اليومية بإصابات كورونا في تركيا مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجلت وزارة الصحة أعلى حصيلة يومية منذ مطلع العام.

اضافة اعلان

وسجلت تركيا اليوم الجمعة ، 66 وفاة و14 ألفا و941 إصابة بفيروس كورونا، خلال آخر أربع وعشرين ساعة.


وبحسب معطيات وزارة الصحة التي نقلتها وكالة الأناضول ، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و356، والإصابات إلى مليونين و850 ألفا و930.
أما حصيلة المتعافين، فبلغت مليونين و670 ألفا و273، إثر تسجيل 11 ألفا و180 حالة شفاء.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
604bd96d4236042eb6446451

مصر.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلي متأثرا بمضاعفات كورونا

e012b98f-d460-4c3c-8e48-f27a8ac22341

22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

604bca164236047bc030f9cd

البرازيل تعلن الاتفاق مع روسيا على توريد لقاح سبوتنيك V

320211122442132695959

ترقب وصول لقاحات ضد كورونا إلى المملكة

92020535443121872015

الصحة العالمية تحاول تبديد القلق المحيط بلقاح أسترازينيكا

الت

إيطاليا.. 380 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
6043e0fb42360422a169147b

المغرب.. 3 وفيات جديدة بكورونا

-1456104885

الإمارات: 17 وفاة و2526 إصابة بفيروس كورونا

ترك

تركيا .. 75 وفاة جديدة بكورونا

6033bd7d42360460575077a8

السعودية .. 5 وفيات جديدة بكورونا

1-1339547

الإمارات.. 20 وفاة جديدة بكورونا

images

روسيا.. 394 وفاة جديدة بكورونا