تركيا .. 66 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - تضاعفت الحصيلة اليومية بإصابات كورونا في تركيا مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجلت وزارة الصحة أعلى حصيلة يومية منذ مطلع العام.
وسجلت تركيا اليوم الجمعة ، 66 وفاة و14 ألفا و941 إصابة بفيروس كورونا، خلال آخر أربع وعشرين ساعة.
وبحسب معطيات وزارة الصحة التي نقلتها وكالة الأناضول ، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و356، والإصابات إلى مليونين و850 ألفا و930.
أما حصيلة المتعافين، فبلغت مليونين و670 ألفا و273، إثر تسجيل 11 ألفا و180 حالة شفاء.
المصدر : بترا
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