الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 06-02-2022 04:06 م

تزايد حوادث إطلاق النار بالمدارس الأمريكية بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري- سقط طالب سابق عمره 19 عاما قتيلا بالرصاص عقب انتهاء مباراة في كرة السلة بمدرسة ثانوية قبل أسبوع في بيلويت بولاية ويسكونسن الأمريكية، ويوم الاثنين الماضي وقع حادث إطلاق نار خارج مدرسة تشابرال الثانوية في لاس فيجاس أسفر عن دخول ثلاثة فتية في سن المراهقة المستشفى.

ويوم الثلاثاء أصيبت خمس فتيات بالرصاص خارج مدرسة روفوس كينج الثانوية في ميلووكي. وفي اليوم نفسه سقط طالب قتيلا وأصيب آخر بالرصاص خارج مركز تعليمي في مينابوليس وكانت تلك هي الواقعة الوحيدة التي ألقي فيها القبض على متهمين. وتم توجيه اتهامات لطالبين.

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