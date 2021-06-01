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الثلاثاء، 01-06-2021 10:05 ص

تسجيل أول وفاة بـالفطر الأسود في مدينة عراقية

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الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، الاثنين، عن تسجيل وفاة بـ"الفطر الأسود" في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

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وقال مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل، إنه "تم تسجيل إصابة بالفطر الأسود تعود لأحد المتوفين في مدينة الناصرية، مركز المحافظة".

وأضاف أن "الحالة تم اكتشافها بـ(الصدفة) أثناء استخراج شهادة الوفاة لشخص توفي نتيجة مضاعفات كورونا".

والفطر الأسود، هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنها مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع لهذا المرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.

 

المصدر: روسيااليوم

 

 

 




 

 


 

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