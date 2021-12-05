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الأحد، 05-12-2021 09:14 م

تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في 15 ولاية أمريكية

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الوكيل الإخباري-أعلنت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" في 15 ولاية أمريكية حتى مساء السبت.

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وأضافت والينسكي في حديث لقناة (إيه. بي. سي نيوز) أن السلالة "دلتا" ما زالت تمثل غالبية حالات كوفيد-19 على مستوى الولايات المتحدة.


وكانت ولاية نيويورك أعلنت يوم السبت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8.

 

وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي: "متحور "أوميكرون" موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي".

 

روسيا اليوم

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