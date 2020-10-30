الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 12:58 م

تسجيل وفاة واحدة و 178 إصابة جديدة بكورونا في غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل وفاة واحدة و 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل وفاة في مستشفى غزة الاوروبي و178 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 135 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.


واشارت الى ان اجمالي العدد التراكمي للمصابين منذ آذار الماضي بلغ 6347 اصابة، منها 2377 حالة نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات 33.


--(بترا)

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