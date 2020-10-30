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الجمعة، 30-10-2020 01:41 م

تسجيل وفاة و193 إصابة جديدة بكورونا في قطر

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الوكيل الاخباري - أعلنت قطر اليوم الجمعة، عن تسجيل 193 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 161 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و32 اخرى بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، بالإضافة إلى تسجيل وفاة جديدة واحدة.

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وأصدرت وزارة الصحة العامة القطرية بيانا اليوم أشارت فيه إلى شفاء 225 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 129349، مشيرا إلى انه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.


--(بترا)

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