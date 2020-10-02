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الجمعة، 02-10-2020 12:10 م

تسجيل 109 اصابات جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقطاع.

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وقالت الوزارة بملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، ان عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1905 عينات وتم تسجيل 109 اصابات جديدة وتعافي 110 حالات من مصابي فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.


واشارت الى ان اجمالي عدد المصابين منذ آذار الماضي 3184 إصابة منها 1397 حالة نشطة و1765 حالة تعاف و22 وفاة.

 

--(بترا)

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