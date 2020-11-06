تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم إجراء 2562 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 199 حالة جديدة من مصابي الفيروس.



وأشارت الى أن العدد الإجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار الماضي بلغ 8019 إصابة منها 2908 حالات نشطة و 5074 حالة تعافٍ و37 وفاة.



--(بترا)

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