الجمعة 06-11-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الوبائية في المملكة خلال الاسبوع الماضي - شاهد

إربد : لوحة انتخابية تفصل التيار الكهربائي عن أجزاء من الصريح

إربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

التنمية: إدخال مسن وسط البلد في إحدى دور الإيواء

لجنة الاوبئة : الحكومة تعمل على توفير أجهزة للحالات المتقدمة بكورونا

أكثر من 5 آلاف إصابة بالفيروس ساهم في اكتشافها تطبيق أمان الشهر الماضي

لبنان: إصابات كورونا تخطت حاجز الألفين وتسجيل 7 وفيات

إسبانيا تسجل 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تعميم من رئيس الوزراء على كافة المؤسسات والدوائر الرسمية

الجزائر: 642 إصابة جديدة و 12 وفاة بفيروس كورونا




الجمعة، 06-11-2020 11:24 ص

تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

UHg4k


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم إجراء 2562 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 199 حالة جديدة من مصابي الفيروس.


وأشارت الى أن العدد الإجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار الماضي بلغ 8019 إصابة منها 2908 حالات نشطة و 5074 حالة تعافٍ و37 وفاة.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1595924975657890800

كيفية إعادة حاسة الشم أثناء مرض كورونا

1c5f8bd4-fa49-4cf7-91d7-9e35cdc58897

670 وفاة و 47638 إصابة جديدة بكورونا في الهند

RTX7EJ90

أكثر من 123 ألف إصابة جديدة و 1226 وفاة بكورونا في أمريكا خلال يوم

250737

كندا تتخطى حاجز 251 ألف إصابة بفيروس كورونا

2020-09-26T001616Z_455491266_RC206J99NIJ5_RTRMADP_3_UN-ASSEMBLY

التخطيط لمؤتمر عالمي حول فيروس كورونا

5fa38b654c59b7100d71f3b0

قفزة قياسية بعدد اصابات كورونا اليومية في الهند

أخبار متعلقة
714

غزة: وفاة واحدة و124 إصابة جديدة بكورونا

320203184455177179825

غزة: 99 اصابة جديدة بفيروس كورونا

10202013143032928086575

تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

714

تسجيل 110 اصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة

714

غزة: وفاتان و118 اصابة جديدة بفيروس كورونا

497847Image1

58 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة