السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 09:12 ص

تسجيل 33 اصابة جديدة بكورونا في الصين

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الوكيل الاخباري-  سجلت وزارة الصحة الصينية ، اليوم السبت، 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، 6 منها محلية في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، و27 وافدة .

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليومي إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 38 حالة جديدة دون أعراض، منها 23 وافدة.


وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة تتعلق بالمرض، لافتا الى مغادرة 17 مريضا المستشفيات بعد شفائهم امس الجمعة .

 

وبحسب اللجنة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا حتى أمس الجمعة 85973 حالة، بينها 355 مريضا لا يزالون يخضعون للعلاج منهم سبعة أشخاص في حالة خطرة، وغادر 80984 مريضا المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخصا.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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