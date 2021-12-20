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الإثنين، 20-12-2021 02:05 م

تسجيل 4 إصابات بمتحور أوميكرون في الهند

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الوكيل الإخباري-أعلنت ولاية كيرالا الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور "أوميكرون"، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15 إصابة.

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وقالت وزارة الصحة بالولاية إنه تم اكتشاف حالتين مصابتين بمتحور "أوميكرون" لمريضتين تتراوح أعمارهما بين 41 و 67 عاما، وهما أم وجدة لمريض يبلغ من العمر 17 عاما.


وتم اكتشاف حالتين أخريين من المتغير نفسه لرجل يبلغ من العمر 32 عاما جاء من نيجيريا في 17 ديسمبر وامرأة تبلغ من العمر 27 عاما كانت مدرجة في قائمة الاتصال الخاصة بركاب الرحلة.


يذكر أن الهند اكتشفت أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في 12 ديسمبر في منطقة إرناكولام عندما ثبتت إصابة شخص عاد من المملكة المتحدة.

روسيا اليوم

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