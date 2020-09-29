تسجيل 6 وفيات و 820 اصابة كورونا محلية بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتالياً التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:- سُجِّلت (823) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:- (820) حالة محليّة توزّعت كما يلي:- (476) في محافظة العاصمة عمّان.- (46) في محافظة البلقاء.- (221) في محافظة الزرقاء.- (24) في محافظة إربد.- (13) في محافظة جرش.- (14) في محافظة الكرك.- (20) في محافظة المفرق.- حالتان في محافظة العقبة.- حالتان في محافظة مأدبا.- حالة واحدة في محافظة معان.- حالة واحدة في محافظة عجلون.- (3) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (10049) حالة.- سُجّلت (6) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (57) حالة.- سُجّلت (137) حالة شفاء هذا اليوم، (51) في مستشفى الأمير حمزة، و(80) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(3) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.- تمّ إجراء (16851) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1204201) فحصاً.إجراءات أخرى:في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).