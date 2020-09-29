الثلاثاء 29-09-2020
الوكيل الاخباري

تسجيل 6 وفيات و 820 اصابة كورونا محلية بالاردن اليوم

إربد: تحرير 4 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11

قطر: 222 إصابة جديدة بكورونا

سلطنة عُمان: 528 إصابة جديدة بكورونا

اندونيسيا: 128 وفاة و4002 إصابة جديدة بكورونا

اصابة 19 معلماً ومعلمة و5 طلاب بكورونا - اسماء المدارس

الرزاز يعلن حالة الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام

الديوان الملكي الهاشمي يعلن الحداد 40 يوماً

الملك معزياً بأمير الكويت : فقدنا أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن

إيران: 207 وفاة و 3677 إصابة جديدة بكورونا




الثلاثاء، 29-09-2020 05:59 م

تسجيل 6 وفيات و 820 اصابة كورونا محلية بالاردن اليوم

سعد-جابر-1403202001


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان

وتالياً التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت (823) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (820) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (476) في محافظة العاصمة عمّان.
- (46) في محافظة البلقاء.
- (221) في محافظة الزرقاء.
- (24) في محافظة إربد.
- (13) في محافظة جرش.
- (14) في محافظة الكرك.
- (20) في محافظة المفرق.
- حالتان في محافظة العقبة.
- حالتان في محافظة مأدبا.
- حالة واحدة في محافظة معان.
- حالة واحدة في محافظة عجلون.
- (3) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (10049) حالة.
- سُجّلت (6) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (57) حالة.
- سُجّلت (137) حالة شفاء هذا اليوم، (51) في مستشفى الأمير حمزة، و(80) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(3) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
- تمّ إجراء (16851) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1204201) فحصاً.
إجراءات أخرى:
في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920202992711583165928

إربد: تحرير 4 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11

كورونا-في-قطر

قطر: 222 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-قايروس-1-1

سلطنة عُمان: 528 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-الصين-هونغ-كونغ

اندونيسيا: 128 وفاة و4002 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

إيران: 207 وفاة و 3677 إصابة جديدة بكورونا

0333

صحة إربد للوكيل: لا إصابات جديدة بكورونا حتى ظهر اليوم

أخبار متعلقة
حظر

الصحة : الحظر يزعج الأردنيين

غزة

وفاة جديدة بكورونا في غزة

كورونا-قايروس-1-1

العراق يسجل 83 وفاة و3757 اصابة بفيروس كورونا

تجول

لليوم السابع على التوالي.. فرض حظر التجول بمحافظات غزة

مكسي

المكسيك.. (339) وفاة جديدة بكورونا

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

امريكا تصل الى 6 ملايين اصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء