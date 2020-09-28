الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

بريطانيا تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن

تسجيل 62 وفاة جديدة بكورونا في العراق و29 بالسعودية

44 وفاة بكورونا في المغرب و5 بالجزائر

تسجيل 7 اصابات كورونا جديدة في الكرك

الملك وولي عهد أبوظبي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

إغلاق المبنى الرئيسي لبلدية معدي الجديدة 48 ساعة

إغلاق محكمة المفرق بعد تسجيل 6 إصابات كورونا

رئيس الوزراء يرعى توقيع أربع اتفاقيات زراعية

إصابة طالب بمدرسة خاصة في عمّان بكورونا

الأردن يدعو إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا




الإثنين، 28-09-2020 10:36 م

تسجيل 62 وفاة جديدة بكورونا في العراق و29 بالسعودية

كورونا


 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 62 وفاة، و4116 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
اضافة اعلان

وقالت الوزارة في تقرير طبي، إن العدد الإجمالي لضحايا كورونا في البلاد، ارتفع إلى 9052 وفاة، و353566 إصابة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 284784.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، تسجيل 29 وفاة، و455 إصابة جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة، إن العدد الإجمالي ارتفع إلى 4712 وفاة، و333648 إصابة، كما وصل عدد المتعافين من المرض (كوفيد-19) إلى 317846 شخصاً بعد شفاء 841 حالة اليوم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffffffff

بريطانيا تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن

كورونا-في-قطر

44 وفاة بكورونا في المغرب و5 بالجزائر

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

توضيح حكومي حول إقامة مقبرة لجميع المتوفين بكورونا

1601305711762

بريطانيا تستعد لعزل اجتماعي للتصدي لموجة كورونا الثانية

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

قطر: 227 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-في-قطر

عُمان: 15 وفاة و607 إصابات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
6

السعودية: 28 وفاة و 403 إصابات جديدة بكورونا

9202023182235666008775

السعودية: 30 وفاة و498 إصابة جديدة بكورونا

لقاح كورونا الروسي 1

العراق يسجل 57 وفاة و4724 إصابة بكورونا

5

السعودية: 27 وفاة و492 إصابة جديدة بكورونا

9202017221154510396108

السعودية تسجل 28 وفاة بكورونا

4

السعودية تسجل 31 وفاة بكورونا