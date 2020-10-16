تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، انها قامت بإجراء 1853 فحصاً مخبرياً خلال الساعات 24 الماضية، حيث تم تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 50 حالة جديدة من مصابي الفيروس.



واشارت إلى أن اجمالي عدد المصابين منذ آذار الماضي بلغ 4440 اصابة منها 1762 حالة نشطة حالياً و2652 حالة تعاف و26 وفاة.



--(بترا)

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