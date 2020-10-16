الجمعة 16-10-2020
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الجمعة، 16-10-2020 10:39 ص

تسجيل 895 وفاة و 63371 إصابة جديدة بكورونا في الهند

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهند اليوم الجمعة عن تسجيل 895 حالة وفاة و63371 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وحسب بيانات وزارة الصحة الفيدرالية الهندية الصادرة اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، وصلت حالات الإصابة المسجلة في عموم الهند إلى سبعة ملايين و 370 ألفا و 468 ، منها 804528 حالة نشطة، فيما وصلت أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 112161 حالة، فيما تم شفاء ستة ملايين و 453779 شخصا.

 


--(بترا)

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