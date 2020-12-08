تسعينية تتلقى أول لقاح ضد كورونا في بريطانيا

الوكيل الاخباري - بدأت في بريطانيا عملية التلقيح ضد فيروس كورونا حيث باتت مارغاريت كينان (90 عاما) أول شخص في بريطانيا يتلقى اللقاح، فيما بات ويليام شيكسبير ثاني رجل يتلقى التطعيم .

اضافة اعلان



وأعرب وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك، عن سعادته بأول خطوة عملية في مواجهة وباء كورونا، مؤكدا أن اللقاح سيستمر على مراحل لشهور عديدة لتطعيم 20 مليون شخص بلقاح "فايزر" الألماني الأمريكي الصنع، وأضاف أن الحكومة اقتنت 40 مليون جرعة من هذا الترياق.



وكان وزير الصحة البريطاني أعلن أن نحو 70 مستشفى بدأت اليوم الثلاثاء تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفا ضد كوفيد-19، لتصبح بريطانيا أول بلد غربي يخطو هذه "الخطوة الهائلة" في مكافحة الفيروس.



وبريطانيا تعتبر أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء، وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا بحلول أواخر ديسمبر، فيما بدأت روسيا بالفعل توزيع لقاحها "سبوتنيك V" في وقت سابق هذا الشهر.



المصدر : روسيا اليوم







