الخميس 24-12-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول عودة المدارس والغاء حظر الجمعة بالاردن

الهواري : اللقاحات التي ستصل الأردن ستبلغ 2 مليون

لبنان: 20 وفاة و 2708 اصابات جديدة بكورونا

لبنان: لا توجه لإغلاق مطار بيروت

الجزائر: 9 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة إغلاق المطار بالاردن

إصابات بحادث سير وسط العقبة - صور

الارصاد تحذر من طقس الجمعة

المحاكم الشرعية ترفع للملك تقريرها السنوي لعام 2019

العراق: 7 وفيات و1127 إصابة جديدة بكورونا

الخميس، 24-12-2020 07:53 م

تشخيص أول حالة من السلالة الجديدة لكورونا في ألمانيا

5


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية (جنوب غرب)، الخميس، تشخيص أول حالة في البلاد من السلالة الجديدة لفيروس كورونا من تلك المكتشفة ببريطانيا.
اضافة اعلان

وذكر بيان لوزارة الصحة في الولاية أن السلالة الجديدة شخصت لدى سيدة قدمت من بريطانيا في 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأكد البيان أن هذا التشخيص يعد الحالة الأولى للسلالة الجديدة في ألمانيا.

وأضاف أن فحص الكشف عن الفيروس أجري للسيدة عند وصولها إلى ألمانيا وفي اليوم التالي من دخولها للبلاد.

وأوضح أن السيدة تخضع حاليا للحجر الصحي عند أقاربها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-وفيات

لبنان: 20 وفاة و 2708 اصابات جديدة بكورونا

U6iS4Vxh1ZObPALZDChqNUtmSBLPoK0KBzexuqiw

لبنان: لا توجه لإغلاق مطار بيروت

كورونا

الجزائر: 9 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-أمريكا-3

الباكستان: 111 وفاة و2256 إصابة جديدة بكورونا

فيروس-كورونا-1

إيران: 152 وفاة و6178 إصابة جديدة بكورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

العراق: 7 وفيات و1127 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
33

الإمارات تعتمد لقاح فايزر بيونتيك

كورونا-الصين-

لبنان: 11 وفاة 2056 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

إسبانيا تسجل 280 وفاة جديدة بفيروس كورونا

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

مصر .. 19 وفاة جديدة بكورونا

بلازما كورونا

الإمارات: وفاتان و1260 إصابة جديدة بكورونا

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

مصر : ارتفاع في اعداد اصابات كورونا