تشخيص أول حالة من السلالة الجديدة لكورونا في ألمانيا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية (جنوب غرب)، الخميس، تشخيص أول حالة في البلاد من السلالة الجديدة لفيروس كورونا من تلك المكتشفة ببريطانيا.وذكر بيان لوزارة الصحة في الولاية أن السلالة الجديدة شخصت لدى سيدة قدمت من بريطانيا في 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.وأكد البيان أن هذا التشخيص يعد الحالة الأولى للسلالة الجديدة في ألمانيا.وأضاف أن فحص الكشف عن الفيروس أجري للسيدة عند وصولها إلى ألمانيا وفي اليوم التالي من دخولها للبلاد.وأوضح أن السيدة تخضع حاليا للحجر الصحي عند أقاربها.