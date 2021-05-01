تشيلي: لا يوجد مشاكل في لقاح سبوتنيك V الروسي

الوكيل الإخباري - لم ير المعهد التشيلي للصحة العامة أي دليل على وجود مشاكل في لقاح "سبوتنيك V" الروسي، على الرغم من رفض المنظم البرازيلي استيراده بحجة تلقيه "معلومات ناقصة" عنه.

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وقال هيريبيرتو غارسيا، مدير المعهد التشيلي المختص، إنه يطلب من روسيا نفس المعلومات التي تريدها الهيئة المنظمة البرازيلية بشأن احتمال وجود فيروس غدي يمكن أن يتكاثر وقد يتسبب في مضاعفات لدى متلقي اللقاح، لكنه لفت إلى أن البيانات من الأرجنتين والمكسيك، حيث يتم استخدام "سبوتنيك V" بالفعل، أظهرت أن حدوث الآثار الجانبية بين متلقي هذا اللقاح لم يكن أكثر خطورة من المواطنين التشيليين الذين تم تطعيمهم بلقاحات من فايزر وسينوفاك.



وأشار غارسيا في مقابلة مع رويترز إلى أنه حتى لو قدم مطورو اللقاح الروسي معلومات عن وجود "فيروسات غدية قابلة للاستنساخ"، فليس من الضروري أن ترفضه الجهة المنظمة، مضيفا قوله في هذا السياق: "نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين فوائد الحصول على اللقاح وعدم الحصول على تطعيم. إذا تكاثرت الفيروسات، سوف تُصاب في أسوأ الأحوال بنزلات برد عادية. وإذا لم يتم تطعيمك، يمكنك أن تصاب بعدوى كوفيد - 19".



وشدد المعهد التشيلي للصحة العامة على أن المفاوضات مع الصنوق الروسي للاستثمار المباشر بدأت قبل شهر وكانت حتى الآن "إيجابية 100٪".



ووصف مسؤولو الهيئة المنظمة التشيلية تخلي البرازيل عن لقاح "سبوتنيك V" بسبب نقص الوثائق بأنه "مبرر"، لكنه قال إن الهيئة التنظيمية التشيلية ستتجنب مثل هذه المشكلة من خلال الإصرار على توفير جميع الوثائق اللازمة حول العقار قبل النظر رسميا في استخدامه في البلاد.



وكانت الجهة المنظمة البرازيلية "Anvisa" قد رفضت يوم الاثنين السماح باستيراد واستخدام لقاح "سبوتنيك V" في البلاد. وجرى خلال الاجتماع الذي استمر قرابة خمس ساعات عرض استنتاجات خبراء الهيئة وآرائهم حول سلامة وفعالية هذا اللقاح الروسي. وكانت إحدى الحجج المؤيدة لحظر استيراد اللقاح هي الادعاء بأن مكونه الثاني يحتوي على فيروس غدي قابل للتكاثر.



وصرّح جوستافو مينديز ليما سانتوس، رئيس المكتب المنظم للأدوية والمنتجات البيولوجية، يوم الخميس، بأن الهيئة المنظمة البرازيلية لم تقم بإجراء أبحاثها الخاصة حول اللقاح الروسي، واستندت استنتاجاتها إلى الوثائق الواردة من روسيا. وظهرت بعد ذلك رسالة على تويتر حول نية مطوري اللقاح مقاضاة الهيئة التنظيمية البرازيلية لنشرها معلومات خاطئة.



يشار إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، قد حاز على الموافقة في 64 دولة، يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.2 مليار نسمة.



ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من الجهات المنظمة. وبلغت فعالية اللقاح 97.6٪ حسب تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية الدولية "لانسيت" والبلغة 91.6%، حسب إفادة مركز"غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية.

روسيا اليوم