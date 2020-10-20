تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل ايام الجمع

الوكيل الاخباري - دعت هيئة الإعلام اليوم ممثلي وسائل الإعلام الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقرات مؤسساتهم خلال ساعات حظر التجول الشامل، الذي سيطبّق في المملكة ايام الجمع فقط، اعتبارا من هذا الاسبوع وحتى نهاية العام الجاري إلى تقديم طلب للحصول على استثناء من القرار، مؤكدة أنّ التصاريح الإلكترونية التي لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة الحظر الشامل ايام الجمع.



واكدت الهيئة في بيان لها ان طلب الاستثناء من قرار الحظر الشامل ايام الجمع، سيتم عبر تعبئة جميع الخانات في ملف "الإكسل" المرفق في الرابط التالي https://bit.ly/pe2905 والتي من ضمنها، الاسم الرباعي والرقم الوطني لطالب الاستثناء، وتسمية الملف باسم وسيلة الإعلام المعنية، وإرساله عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]، علماً بأنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.



وشددت الهيئة على أنه لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق "الواتس أب"، أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما أنه لن ينظَر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلن بعد الساعة الثالثة من عصر يوم غد الأربعاء.

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ولفتت الهيئة الى أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مشيرة إلى أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريح منه.



وبينت أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب عند صدور الاستثناءات، عبر الهاتف أو البريد الالكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، وذلك خلال يوم بعد غد الخميس، ولن يكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.



