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السبت، 24-09-2022 10:17 ص

تصريحات للصحة العالمية تجعل نهاية كورونا مرجحة

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الوكيل الإخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن نهاية جائحة كورونا "باتت ممكنة بالتأكيد لكنها لا تزال بعيدة"، مخففا بذلك من أثر تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي.

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وفي مؤتمر صحافي من نيويورك حيث يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: "لقد أمضينا عامين ونصف عام في نفق طويل مظلم وبدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق".


وأضاف "لكننا ما زلنا بعيدين من ذلك، والنفق لا يزال مظلما مع العديد من العقبات التي قد تتسبب في تعثرنا إذا لم نتوخ الحذر".


وتتناقض تصريحات تيدروس مع تلك التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال في مقابلة نشرت الأحد إن الوباء "انتهى" في الولايات المتحدة.

 

وحاول أن يشرح ذلك اليوم الخميس قائلا "في المؤتمرات الصحفية خلال الأسبوعين الماضيين ذكرت أن الوباء لم ينته، لكن النهاية باتت تلوح في الأفق" و"كلاهما صحيح".


وأضاف "القدرة على رؤية النهاية لا تعني أننا في نهاية الطريق".


وردا على سؤال عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي، أكدت المسؤولة التقنية لإدارة وباء كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أن هدف المنظمة هو "إنهاء حالة الطوارئ التي تتسبب بها هذه الجائحة في كل مكان" مع الاعتراف بأن الوضع الوبائي يمكن أن يكون مختلفا بحسب البلد.

 

وفقا لتيدروس، فإن عدد الوفيات المبلغ عنها أسبوعيا في جميع أنحاء العالم مستمر في الانخفاض ولم يعد يمثل الآن سوى 10 المئة فقط مما كان عليه خلال ذروة الجائحة في يناير 2021. بالإضافة إلى ذلك، وفي معظم البلدان، تم رفع القيود وبات ثلثا سكان العالم ملقحين بينهم ثلاثة أرباع الطواقم الصحية والمسنين.

 

روسيا اليوم 

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